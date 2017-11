Flüchtiger Messerstecher in Dortmund verhaftet

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Dienstagabend (21.11.2017) den untergetauchten 24-jährigen Nuhsan C. in Dortmund verhaftet. Er soll im Juli 2017 in Hagen einen jungen Mann vor einem Wettbüro niedergestochen haben.

Der selbsternannte Gangster-Rapper sollte eigentlich abgeschoben werden, tauchte aber kurz nach der Messerattacke ab. Seither suchte die Polizei nach dem 24-Jährigen, auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung.

Mit Tat im Internet gebrüstet

Im Oktober 2017 hatte Nuhsan C. auf der Videoplattform YouTube ein neues Musikvideo veröffentlicht. Im Songtext verhöhnt er die Behörden, bezeichnet sich als Asyltrickser und brüstet sich mit der Tat.

Nuhsan C. sollte eigentlich schon seit 2014 in die Türkei abgeschoben werden. Doch seit drei Jahren vereitelt der Armenier mit türkischer Staatsbürgerschaft seine Abschiebung in die Türkei. Zuletzt mit einem Asylantrag. Er soll am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Stand: 22.11.2017, 07:35