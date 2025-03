Wenn die Stimme des Muezzins durch Duisburg-Marxloh erklingt, dann kommen die Muslime aus der Stadt in die Merkez Moschee nach einem langen Fastentag zum gemeinsamen Beten zusammen. Die Fastenzeit hat begonnen und damit auch der traditionelle Ramadan Basar.

Am Abend der Eröffnung herrscht noch hektisches Treiben auf dem Markt. " Ich muss noch meine Süßigkeiten hier schön präsentieren ", sagt Umahan Gümüs. Sie drapiert gerade Datteln auf einem Teller und bereitet ihren Stand, der auf Deutsch übersetzt "Der Nussmann" heißt, auf den großen Ansturm vor.

Der Markt zieht Besucher mit vielen Leckereien aus Nahost an. Klar, dass der klassische Döner nicht fehlen darf. Aber auch gefüllte Weinblätter, türkischer Backfisch oder spanische Churros haben hier ihren Platz.

Besucher aus der ganzen Region beim Ramadan Bazar

Hülya Altun

Aus ganz NRW pilgern Muslime zum Ramadan Markt, denn dieser ist in seiner Form in der Region einzigartig. Täglich treffen sich hier hunderte Muslime, um gemeinsam das Fasten zu brechen. " In den nächsten Tagen werden wir uns hier kaum noch fortbewegen können ", erklärt Hülya Altun. Sie ist Teil des Organisationsteams und freut sich auf die kommenden Wochen. " Es herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre. Ramadan bedeutet für uns nicht nur zu fasten sondern auch gemeinsam in den Abendstunden zu feiern. Dafür ist der Basar der ideale Treffpunkt."

Muslime nutzen Fastenzeit für soziales Engagement

Einige der Basar-Stände in Duisburg-Marxloh

Ramadan ist für viele Muslime auch ein Monat des sozialen Engagements. Auf dem Ramadan Basar in Duisburg möchten viele Inhaber der Verkaufsstände einen Teil ihrer Erlöse an Menschen in Not spenden. Auch Ismail Menekse engagiert sich während Ramadan. Er sorgt in den nächsten Wochen auf dem Basar unentgeltlich dafür, dass die Elektrik funktioniert und schaut hier täglich nach dem Rechten. "Das gehört für mich an Ramadan einfach dazu und ich mache das gerne ."

