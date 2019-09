Der Bergbaukonzern RAG veranstaltet am Mittwoch (04.09.2019) an der Zeche Prosper Haniel eine Jobbörse für Bergleute. 20 Unternehmen wurden nach Bottrop eingeladen, um sie mit den Arbeitssuchenden in Kontakt zu bringen. Am Dienstag, einen Tag vorher, gab es eine ähnliche Veranstaltung in Datteln, bei der Vertreter des Jobcenters anwesend waren.