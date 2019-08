Einsatz im Einkaufszentrum am frühen Morgen beendet

Am frühen Dienstagmorgen beendete die Polizei den Einsatz im "Forum". Eine herrenlose Tasche hatte am Vorabend in der Innenstadt einen stundenlangen Großeinsatz ausgelöst. Hunderte Menschen mussten das Einkaufszentrum verlassen und einen Sicherheitsabstand einhalten.

Gegenstand wurde kontrolliert zerstört

Ein Spezialteam der Polizei war aus Düsseldorf angerückt und hatte die Tasche noch in der Nacht kontrolliert zerstört. Die Beamten beschossen die Tasche mit einem starken Wasserstrahl, um sie auf explosive Stoffe zu kontrollieren, wie ein Sprecher berichtete.

Dies sei eine übliche Vorgehensweise. Zu einer Explosion sei es nicht gekommen. Was genau sich in dem Gepäckstück befand, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Tasche absichtlich abgestellt wurde.

Stand: 06.08.2019, 08:15