Rätsel um tote Kanadagänse am Kemnader See

"Wir raten dazu, Hunde am See angeleint zu lassen und sie vom Uferbereich sowie von Kadavern der Tiere fernzuhalten" - Ingo Niemann, der Sprecher des Kreises, kann aktuell nur warnen. Nachdem in den letzten Tagen immer häufiger tote Kanadagänse am Ufer des Sees an der Stadtgrenze von Bochum, Witten und Hattingen gefunden wurden, hatte das Veterinäramt die Kadaver untersucht.

Wasseranalysen laufen

Die Ursache für die mehrere Dutzend toten Gänse ist auch nach diesen ersten Analysen unklar. Was jedoch ausgeschlossen werden könne, so Niemann, sei die Geflügelpest: "Es laufen noch weitere Untersuchungen von betroffenen Tieren sowie des Wassers. Hier müssen wir die Ergebnisse abwarten, um sagen zu können, welche Ursache das Sterben der Gänse denn nun haben kann."

Die Ursachen werden offenbar eher im Wasser vermutet, daher auch die Wasseranalyse. Dazu kommt auch die Warnung des Kreises an Angler, im See vorerst nicht zu fischen. Ähnliche Warnungen gibt es auch von der Stadt Bochum.

Trockenheit als Ursache?

Vogel-Experten vermuten hinter dem Tod der Gänse die anhaltende Trockenheit oder Probleme mit der Wasserqualität. So äußerte sich zum Beispiel auch ein Experte der Hattinger Vogelstation Paasmühle. Demnach könnten durch Hitze und Trockenheit in den letzten Wochen Bakterien im Wasser entstanden sein.