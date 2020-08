Essener Stadtrat stimmt für mehr Radverkehr

Der Stadtrat Essen hat am Mittwochabend mit großer Mehrheit für den sogenannten Radentscheid gestimmt. Nur das Essener Bürger Bündnis ( EBB ) und die FDP lehnten die Übernahme des Bürgerentscheids ab.

Mehr Radverkehr, weniger Autos

Das bedeutet: In den nächsten neun Jahren wird die Stadt Essen Straßen und Kreuzungen wohl völlig umkrempeln. Die großen Radrouten sollen ohne Unterbrechung ausgebaut werden.

Vor allem sollen aber auch große Kreuzungen für Fahrräder besser passierbar gemacht werden, damit Radfahrer schneller und sicherer durchkommen. Die Kosten werden auf rund 230 Millionen Euro geschätzt. Ziel ist es, den Anteil der Radfahrer am Gesamtverkehr bis zum Jahr 2035 auf 25 Prozent zu erhöhen.

Radentscheid-Bewegung wächst

Essen ist nach Marl die zweite Stadt im Ruhrgebiet, in der die Verkehrswende durch den Druck der Bürger eingeleitet wird. Dort hatte bereits vor den Sommerferien der Rat die Verwaltung beauftragt, in den nächsten Jahren rund 65 Millionen Euro in bessere Radwege zu investieren. Auch in Bochum ist ein Radentscheid in Vorbereitung.