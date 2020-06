Das neue Emscher-Pumpwerk in Gelsenkirchen kann besichtigt werden

In Gelsenkirchen können Besucher sich jetzt das neue Pumpwerk an der Emscher ansehen. Von einer Besucherplattform aus können sie sehen, wie eines der größten Bauwerke des Emscherumbaus arbeitet.

13.000 Liter pro Sekunde 26 Meter hoch befördert

Durch den Emscherumbau entsteht der mit 51 Kilometern längste Abwasserkanal Europas. Das bisher an der Oberfläche fließende Abwasser soll also künftig komplett unterirdisch geführt werden. Allein in dieser Anlage sollen dafür 13.000 Liter Abwasser pro Sekunde aus großer Tiefe gepumpt und an die Kläranlagen verteilt werden.

Emscherumbau soll erfahrbar werden

Emanuel Grün von der Emschergenossenschaft betont, dass man das auch den Bürgern näher bringen wolle. Der Ort sei „architektonisch so angelegt, dass er auch nutzbar ist für Spaziergänger, für Fahrradfahrer, die sich hier auch aufhalten und dann einen Bezug zu unserer Technik bekommen ". Das Pumpwerk in Gelsenkirchen hat 65 Millionen gekostet.