Prozessauftakt: Sugarbabys rauben wohlhabende Männer in Essen aus

Eine 17-Jährige gibt sich auf der Internetplattform Mysugardaddy als "Bunny" aus und sucht so Kontakt zu wohlhabenden Männern, um sie mit Hilfe von Komplizen auszurauben - was klingt wie ein Spielfilm, könnte Realität sein. Am Dienstag (26.04.2022) startet der Prozess zu diesem Fall am Landgericht Essen.

Schmuck im Wert von 100.000 Euro erbeutet

Vier junge Leute, zwei Frauen und zwei Männer, gehören zur Gruppe. Die 17-Jährige kommt aus Essen und soll der Lockvogel der Bande gewesen sein. Beim ersten Date mit der Internetbekanntschaft sollen ihre Komplizen heimlich in die Wohnung des Opfers geschlichen sein.

Laut Anklage seien sie mit Schmuck und Uhren im Wert von mehr als 100.000 Euro entkommen. Die Angeklagten sollen Wochen später einen weiteren Mann in seinem Haus in Essen niedergeschlagen und gefesselt haben. Inzwischen sitzen alle vier in Untersuchungshaft.

Über dieses Thema haben wir am 26. April 2022 bei WDR 2: Lokalzeit Rhein Ruhr.