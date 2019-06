Am Essener Landgericht beginnt am Freitag (07.06.2019) der Prozess um die Anschlagsfahrten in Bottrop und Essen. Eine Dreiviertelstunde lang soll ein 50-jähriger Mann aus Essen am Steuer seines Autos in der Silvesternacht (01.01.2019) für Angst und Schrecken gesorgt haben.