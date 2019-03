Die beiden Brüder (58 und 60) stammen aus China, leben aber schon seit drei Jahrzehnten in Gelsenkirchen. In einem unauffälligen Bürogebäude in der Innenstadt haben sie nach ÜBerzeugung der Ermittler über Jahre an einer Software gearbeitet und diese dann vor allem an Asia-Restaurants verkauft. Beihilfe zur Steuerhinterziehung lautet der Vorwurf. Am Dienstag (26.03.2019) beginnt am Landgericht Osnabrück der Prozess.

Umsätze aus Kasse gelöscht

Die Software ermöglicht es, in die Kasse eingegebene Umsätze nachträglich zu manipulieren. Mit Hilfe eines Codes soll das System die Datensätze gelöscht haben, sodass später kein Hinweis auf die Manipulation mehr erkennbar gewesen sein soll.

Auch Asia-Restaurants in NRW betroffen?

Bekannt sind bislang acht Asia-Restaurants in Niedersachsen, die das manipulierte Kassensystem im Einsatz gehabt haben sollen. Der Steuerschaden liegt allein in diesen Fällen laut Staatsanwaltschaft Oldenburg bei 6 Millionen Euro. Möglicherweise sind aber deutlich mehr Asia-Restaurants betroffen, die das System benutzt haben. Der Steuerschaden könnte bei bis zu einer halben Milliarde Euro liegen.