Ehefrau sagt gegen Altenpfleger aus: "Habe mein Leben verloren."

Mit zitternden Händen sitzt die 46-jährige im Zeugenstand. Keine zwei Meter von Torben S. Sie hatte lange überlegt, ob sie überhaupt aussagen will. Sie könnte sich als Ehefrau auf das Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Auf die Frage des Richters, ob sie aussagen will, atmet sie erst tief ein und sagt dann mit brüchiger Stimme: " Ich will aussagen. "

Mein Leben ist ein Scherbenhaufen

Die 46-jährige Ehefrau erzählt vor Gericht, wie es ihr jetzt geht. Sie hat ihren Job als Altenpflegerin aufgegeben. Sie könne nicht mehr als Altenpflegerin arbeiten." Das triggert mich zu sehr. Mit dem Nachnamen kann ich nicht mehr in der Pflege arbeiten " Auch aus dem Haus seien sie und der Sohn ausgezogen. Alleine könne sie es nicht mehr halten und das Haus erinnere sie an ihren Mann. Die 46-jährige versucht, ihren Mann dabei anzublicken. Er weicht ihren Blicken größtenteils aus.

In einem Brief rechtfertigt Angeklagter seine Taten

Die Ehefrau erzählt auch von einem Brief, den ihr Mann ihr geschrieben haben soll. Geschrieben kurz nachdem die Taten aufgeflogen sind. Der Brief habe sie sprachlos gemacht, erzählt die Frau und muss immer wieder stocken. Darin rechtfertigt Torben S. seine Taten. Es seien keine Vergewaltigungen gewesen, er habe den Frauen etwas Gutes getan. Der Brief von Torben S. lag dem Gericht bislang noch nicht vor. Er wird aber im weiteren Verlauf des Prozesses eine Rolle spielen.

Rechtsanwalt Nils Buchartowski vertritt Angehörige im Prozess

Anwalt Nils Buchartowski meint, dass durch den Brief das Geständnis von Torben S. in einem anderen Licht erscheinen lässt: "Wenn die wahre Gemütslage eine andere ist, dann kann dieses Geständnis nicht im vollen Umfang strafmildernd bewertet werden. "

Angeklagter fiel schon vorher auf

Heute haben auch Mitarbeitende und die Leitung des Pflegeheims ausgesagt. Unter anderem der Arbeitskollege, der Torben S. erwischt hat. Sein Verhalten war schon die ganze Zeit komisch, erzählt der Arbeitskollege. Torben S. habe oft barfuß gearbeitet, mit lackierten Fußnägeln. Eines Nachts habe er dann auf dem Pflegewagen vor der Tür einer Patienten die blau-beige Arbeitskleidung von Torben S. gesehen und sich dann ins Zimmer geschlichen. Da sei Torben S. komplett nackt gewesen. Er habe den Arbeitskollegen gebeten, nichts zu sagen.

Heimleiter verweigern Ausssage

Auch andere Mitarbeiter des Heims berichten von insgesamt mehreren Vorfällen, wo Torben S. nackt gewesen sei. Das habe man auch der Leitung mitgeteilt. Die beiden Heimleiter haben heute ihre Aussage verweigert, denn gegen sie laufen eigene Ermittlungen. Anfang Februar geht der Prozess weiter. Dann geht es um die Ermittlungen der Polizei.