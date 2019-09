Prozess wegen illegaler Schönheitsbehandlungen startet

Vor dem Bochumer Landgericht beginnt am Mittag (24.09.2019) ein Strafprozess um illegale Schönheitsbehandlungen. Die 26-jährige Duygu Ö. soll ohne Ausbildung, hunderten Frauen und Männern Lippen oder Nase aufgespritzt haben.

Ihre Kunden bekam Duygu Ö. über Werbung in sozialen Medien. Vor allem bei Instagram. Die 26-Jährige war in der Beauty-Szene bekannt. Eine Qualifikation, um Hyaluronsäure spritzen zu dürfen, hatte sie laut Staatsanwaltschaft nicht. Die Behandlungen soll sie zum Teil in einer Bochumer Dachgeschosswohnung durchgeführt haben oder in Hotels, zum Beispiel in Frankfurt am Main oder Hamburg.

Patienten hatten "extreme Schwellungen"

Viele Patienten klagten über Entzündungen oder Rückstände unter der Haut. Julia Mavridis hatte " extreme Schwellungen " und ihr sei das Hyaluron " an der Oberlippe ausgelaufen ", berichtet die 30-Jährige. Um andere zu warnen, hatten einige Kunden Bilder mit den Schäden im Internet veröffentlicht. Daraufhin gab es zahlreiche Anzeigen und Duygu Ö. sitzt seit April in Untersuchungshaft.

Vorwurf: Gefährliche Köperverletzung und Steuerhinterziehung

Die Staatsanwaltschaft wirft Duygu Ö. Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz, gefährliche Körperverletzung und Steuerhinterziehung vor. Die 26-Jährige soll mit den illegalen Schönheitsbehandlungen 1,3 Millionen Euro eingenommen haben, ohne das Geld zu versteuern.