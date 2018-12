Ein 24-jähriger Mann ist am Mittwoch (12.12.2018) in Essen zu acht Jahren Haft wegen versuchten Totschlags verurteilt worden. Der aus Rumänien stammende Mann war im Mai mit seinem Wagen in den Glasvorbau eines Hauses gerast, in dem sich ein Bordell befindet.

Mann wollte Freundin finden

Zum Prozessauftakt (12.11.2018) legte der Mann bereits ein Geständnis ab. Er sei in Wut geraten, gab er zu, weil ihm niemand in dem Bordell geholfen habe, seine Freundin zu finden. Sie habe als Prostituierte dort gearbeitet. Er wollte sie abholen, doch sie war verschwunden.

Wutfahrt ins Bordell

Mehrmals habe er vergeblich nachgefragt. Als er keine Antwort bekam, habe er gedroht, er werde das Etablissement zerstören, und sich wutentbrannt ins Auto gesetzt. Eine Frau sprang noch rechtzeitig zur Seite, eine zweite erlitt schwere Knochenbrüche.