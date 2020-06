Massive Proteste vor RWE-Hauptversammlung in Essen geplant

Normalerweise lädt der Essener Energiekonzern RWE seine Aktionäre zur Hauptversammlung in die Grugahalle ein. Dann gibt es vor der Halle schon fast traditionell lautstarke Proteste. In Corona-Zeiten findet die Versammlung virtuell statt – Proteste gibt es aber trotzdem auf der Straße.

Mehrere Klimabündnisse wollen protestieren

Die Gruppierung "Ende Gelände" sowie der "Dachverband der Kritischen Aktionäre" wollen schon am frühen Morgen vor der neuen Zentrale des Energiekonzerns Flagge zeigen. Dort wollen sie Transparente entrollen und kritische Reden halten. Die Gruppe "Artists for Future" will außerdem eine Performance mit Baggerschaufeln präsentieren und damit an die Rodung des Hambacher Forsts erinnern. Die Demo ist mit 120 Teilnehmern angemeldet.

Großer Schriftzug wird ausgelegt

In der Essener Innenstadt geht es dann am Vormittag mit den Protesten von "Fridays for Future" weiter. Ein 300 Quadratmeter großer Schriftzug wird auf dem Kennedyplatz ausgelegt, darauf zu sehen der Slogan: Zukunftsverweigerer. "Damit wollen wir demonstrieren, dass RWE sich zukunftsweisenden Technologien verweigert", sagt Organisator Timo Förster. Vor allem der Braunkohletagebau und die Rodung des Hambacher Forstes sind den Aktivisten ein Dorn im Auge.

Auch an anderer Stelle sind Proteste angekündigt. Am Tagebau Garzweiler will unter anderem "Fridays For Future" gegen die Tagebaue und das Kohlegesetz Flagge zeigen.

RWE-Hauptversammlung nur im Internet

Am Vormittag will RWE auch seine Hauptversammlung abhalten. Sie wird per Live-Stream im Internet übertragen. Im Vorfeld konnten Aktionäre bereits Anträge stellen. So fordert der Verband der kritischen Aktionäre, die Dividende von 80 Cent pro Aktie nicht an Aktionäre auszuschütten, sondern in den Klimaschutz zu stecken. RWE will das ablehnen, so steht es in einer Antwort, die im Vorfeld im Internet veröffentlicht wurde.

RWE verweist auf eine erfolgreich eingeleietet Energiewende. Hintergrund ist ein Deal mit dem Konkurrenten Eon. Dieser übernahm bereits im September die RWE -Tochter Innogy, aber nur mit den Sparten Vertrieb und Netz, RWE erhielt die erneuerbaren Energien von Innogy und auch die, die bislang Eon betrieben hat. Bis Ende 2040 will der Konzern klimaneutral arbeiten.

