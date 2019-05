" Was zu viel ist, ist zu viel ", empörte sich der zuständige Gewerkschaftssekretär für den Fachbereich Verkehr im Verdi-Bezirk Ruhr-West Rainer Sauer in einer aktuellen Mitteilung. Mit dieser Aktion würde die Politik den öffentichen Nahverkehr in Mülheim ein für alle Mal zerschlagen.

Auf die " wirren Pläne " der Politik will man mit einer Demonstration am 13. Juni auf dem Mülheimer Rathausmarkt reagieren. Außerdem ist eine Postkartenaktion geplant.

Stadt muss 7 Millionen Euro sparen

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Stadt dem ÖPNV massive Sparpläne auferlegen will. Unter anderem will man zwei Straßenbahnlinien aufgeben und auch Buslinien ausdünnen.

