In Bottrop organisiert sich derzeit ein Widerstand gegen die AfD . Der Protest am Samstagmittag (20.10.2018) mit dem Oberbürgermeister Bernd Tischler soll der Auftakt dafür sein. Der Grund: Die Partei wird Anfang November einen Bundeskongress in der Aula einer Schule veranstalten.

AFD-Bundeskongress mit Björn Höcke

Das "Bündnis buntes Bottrop" will dann gleichzeitig eine Gegendemonstration starten. Rund 300 Teilnehmer werden laut Polizei bislang dazu erwartet.