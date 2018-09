ThyssenKrupp Steel hat am Donnerstag (20.09.2018) eine nach eigenen Angaben " technische Weltpremiere " vorgestellt. An einem Forschungszentrum werden Hüttengase aus der Stahlproduktion, genauer Kohlenstoffdioxid, in Alkohol umgewandelt - und zwar in Methanol. Das wiederum könne man laut Thyssen als alternativen Kraftstoff nutzen. Durch eine andere Aufbereitung der Gase könnte zum Beispiel auch Ammoniak für die Herstellung von Kunstdünger entstehen.

Kritiker befürchtet hohen Stromverbrauch

Robert Schlögl, Professor am Max-Planck-Institut sieht das neue Verfahren kritisch. Im Interview mit dem WDR sagte er, dass man damit doppelt so viel Strom verbrauchen würde wie die Deutsche Bahn, wenn man es bundesweit anwenden möchte. Es müsse in der Industrie flächendeckend einen Kreislauf geben, in dem CO2 auf ähnliche Weise verwertet wird.

Auch Bundesforschungsministerin zu Gast

Das Projekt läuft bereits seit 2016, am Donnerstag fand nun die erste Produktion statt. ThyssenKrupp Steel will damit zum Umweltschutz beitragen. Der Bund fördert "Carbon2Chem" mit mehr als 60 Millionen Euro. Zur Premiere in Duisburg am Donnerstag war auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek zu Gast.