Das Gesundheitsamt der Stadt Hagen hat am Samstag (19.04.2020) für die Bewohner von zwei Mehrfamilienhäusern im Stadtteil Wehringhausen Quarantäne angeordnet. Drei Bewohner waren zuvor positiv auf Corona getestet worden, hatten sich aber nicht an das Kontaktverbot gehalten und frei in der Umgebung bewegt. Am Montag (20.04.2020) werden laut Stadt auch alle anderen Bewohner getestet.

Die nächsten zehn Tage müssen aber alle Bewohner in den Häusern bleiben. Es darf auch niemand rein. Ein Quartiersmanager aus einem örtlichen Sozialprojekt will für die Menschen Lebensmittel besorgen.

Polizei und Ordnungsamt überwachen Einhaltung

Die Polizei kontrolliert und überwacht gemeinsam mit dem Ordnungsamt die Einhaltung rund um die Uhr. Die Stadt geht davon aus, dass sich die infizierten Personen zuvor auch in den Häusern frei bewegt haben und mit allen rund 60 Bewohnern Kontakt hatten.

Die Bewohner dürfen außerdem die beiden Häuser nicht verlassen und auch keinen Besuch empfangen. Die Versorgung der Menschen sei sichergestellt, so die Stadt Hagen in einer Pressemitteilung. Die Quarantäne gilt bis zum 1. Mai.

Es sei das erste Mal, dass in Hagen die Quarantäne ganzer Häuser auf diese Weise kontrolliert werden müsse, sagte die Stadt.

Stand: 20.04.2020, 09:51