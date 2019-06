Anwälte und Jura-Studenten beschweren sich über Probleme bei der Gerichtspost. Dort, wo der Zusteller Postcon tätig ist, kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Im Gebiet des Oberlandesgerichts Hamm sind das Teile Dortmunds sowie Bochum und Essen.

Es ist nur zwei Monate her, dass Richard Venghaus und Sophie Esser ihr Jura-Examen hatten. Auf den Brief mit der Prüfungsladung mussten sie damals drei Tage länger als ihre Mitprüflinge warten. " In den Briefen steht etwa, welche Prüfer man hat ", erklärt Sophie Esser. Dass sie das später erfuhr, war für sie ein Lernnachteil.

Prüfungspost kommt verspätet

Das zuständige Prüfungsamt beim OLG Hamm schickt die Briefe gleichzeitig los. Wenn einige Briefe länger brauchen als andere, liege das an der Post. Das OLG verweist darauf, dass die Briefe aber trotzdem früh genug ankämen. Zur Not verschicke man außerdem eine Mail.

Mit Zustellungsproblemen haben aber auch die Anwälte zu kämpfen. " Wir sind darauf angewiesen, dass die Post pünktlich ankommt ", sagt Christoph Krekler, Vorsitzender des Dortmunder Anwalt- und Notarvereins.

Sammelzustellungen in Dortmunder Kanzleien

Längere Laufzeiten bedeuteten Mehrarbeit und auch Mehrkosten. Etwa, wenn es darum geht, einen Vergleich zu schließen oder ein Kredit im Spiel ist. So würden Briefe teils nicht täglich eingeworfen, sondern gesammelt nur alle paar Tage. Andere Anwälte berichten davon, dass Post manchmal sogar ganz verschwinde.