Mülheim: Ermittlungen nach Faustschlag von Polizist

Nachdem am Wochenende ein 33-jähriger Mann in Mülheim während eines Polizeieinsatzes mit einem Faustschlag niedergestreckt worden ist, laufen die Ermittlungen. Die Polizei war in der Nacht zu Sonntag (19.07.2020) wegen massiver Familienstreitigkeiten gerufen worden.

Polizei spricht von Aggressivität

Der Fall ist bislang undurchsichtig. Von der Polizei heißt es, der 33-Jährige sei bei dem Einsatz angetrunken und sehr agressiv gewesen. Offenbar war die Stimmung von vornherein aufgeheizt gewesen. Anwohner hatten in der Nacht lautstarke Streitigkeiten mitbekommen und die Polizei gerufen.

Was zeigt das Video im Netz?

Im Netz tauchte später dann ein Video von dem Vorfall auf, das mittlerweile nicht mehr abrufbar ist. Berichten zufolge soll es in dem Video so aussehen, als ob der Polizist unvermittelt zugeschlagen hätte. Als der 33-Jährige gehen wollte, soll ihn ein Polizist aufgefordert haben, zu bleiben. Als sich der Mann nochmal umdrehte, soll der Faustschlag passiert sein.

Von Seiten der Polizei wird die Situation anders geschildert: Der 33-Jährige habe sich plötzlich umgedreht und sei mit geballten Fäusten auf die Beamten zugelaufen. Der Polizist habe einen Angriff abwehren wollen.

Mehrere Anzeigen gegen den Polizisten

Von beiden Seiten wurden inzwischen Anzeigen gestellt. Gegen den 33-Jährigen läuft ein Verfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte. Der Mann hat wiederum den Polizisten angezeigt, der ihn geschlagen haben soll, bestätigte die Polizei Essen am Montag (20.07.2020).

Außerdem gibt es noch eine Anzeige von einem Zeugen gegen den Polizisten. Über das Alter des Beamten machte die Polizei keine Angaben. Es handele sich um einen Streifenpolizisten, sagte eine Sprecherin der Polizei Essen. Er sei weiterhin im Dienst.

Zeugen sollen befragt werden

Nachdem der Mann in Mülheim zu Boden ging, wurde er gefesselt und in ein Krankenhaus gebracht. Von dort wurde er später auf Anordnung des Mülheimer Ordnungsamtes in eine Psychatrie eingewiesen. Ob er sich dort noch befindet oder schon entlassen wurde, ist unklar.

Die Ermittlungen laufen weiter. Es sollen nun Zeugen befragt werden. Aus Neutralitätsgründen wird die Bochumer Polizei die Untersuchung leiten.

Stand: 20.07.2020, 15:31