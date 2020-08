Krankenhaus in Duisburg: Polizist schießt Angreifer ins Bein

In einem Duisburger Krankenhaus hat ein Polizist am Montagabend (17.08.2020) auf einen Angreifer geschossen. Wie die Polizei Duisburg am Dienstag (18.08.2020) mitteilte, war der Mann vorher mit abgebrochenen Glasflaschen auf zwei Beamte losgegangen.

Erste Glasflaschen-Attacke am Mittag

Der 42-Jährige soll bereits am Montagmittag in einer Fußgängerzone im Stadtteil Neumühl mit einer abgebrochenen Glasflasche auf einen 47-Jährigen Mann eingestochen und ihn am Kopf verletzt haben. Das Opfer und auch der mutmaßliche Täter wurden anschließend in verschiedene Krankenhäuser gebracht, so die Polizei. Der Verdächtige sei im Krankenhaus weiter von zwei Beamten bewacht worden.