Großdemonstrationen in Essen

Auch am Hauptbahnhof in Essen werden parallel vermehrt Einsatzkräfte Präsenz zeigen. In der Innenstadt ist von 14:00 Uhr an eine Demonstration gegen Diesel-Fahrverbote geplant. Weil die demonstrierende Gruppe "Patrioten NRW " als rechtspopulistisch eingeordnet wird, findet gleichzeitig eine Gegendemonstration des Bündnisses "Essen stellt sich quer" statt.

Um die Demonstranten am Hauptbahnhof in Essen voneinander zu trennen, wird es kurzzeitige Sperrungen geben. Das kann ebenfalls zu Wartezeiten bei Pendlern führen. Die Polizei bittet um Verständnis.