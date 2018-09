Die Autobahnpolizei will die Sicherheit in der Dauerbaustelle auf der A43 verbessern. Allein in diesem Jahr hat es dort schon 430 Unfälle gegeben. Am Montag (10.09.2018) haben Verkehrs-Sicherheits-Berater informiert, warum es zu den vielen Unfällen kommt.

SUV sind oft zu breit für die linke Spur