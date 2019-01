Zehn Uhr morgens, ein Sandviereck gegenüber dem Dortmunder Fußballstadion. Sechs Reiter trainieren gerade ihre Pferde. Alle tragen eine zwölf Kilo schwere Schutzausrüstung - inklusive Waffe. Und der Besucher merkt schnell: Auch die friedlich wirkenden Großpferde können ganz anders auftreten.

Von Pferden umzingelt

" Reiterkette vor " ruft Berittführer Thomas Klapper von der Reiterstaffel Dortmund seinen Kollegen zu. Die Pferde legen in Formation an Tempo zu. Die Reporterin schlüpft kurz in die Rolle eines Störenfrieds, wie er Beamten täglich begegnen kann.

Dann das Handzeichen zum " Einkreisen ". Die Pferde kommen von allen Seiten sehr nah. Bewegung unmöglich. So also fühlt sich das an.

700 Kilo Kompromisslosigkeit

" Wir arbeiten kontaktlos, weil die Menschen automatisch weichen ", erklärt Roman Leyendecker, Leiter der Dortmunder Reiterstaffel.

Es geht aber auch anders. Einmal sei ein athletischer, großer Kerl bei einer Randale am Stadion widerrechtlich stehen geblieben und wollte die Pferde aufhalten. Da sei die Polizistin mit ihrem 700-Kilo-Pferd einfach weiter geritten. " Wenn sich zwei prügeln, gehen wir einfach dazwischen. Wenn so ein Pferd in Wallung gerät, tut es meistens auch weh. Die Masse ist da kompromisslos ."

Pferde geben schnellen Überblick