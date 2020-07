Ruhrgebiet: Polizei-Team gegen Seniorenbetrug

Auch die Corona-Krise wurde zuletzt zum Anlass genommen. So fielen viele Senioren auf eine Masche rund um angebliche Corona-Tests ein. Um diese machen zu können, sollten sie zum Beispiel Bargeld verschicken. In anderen Fällen gaben sich Betrüger an der Haustür als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus und verschafften sich so Zutritt in die Wohnungen.

200.000 Euro durch Trickbetrug verloren

Immer wieder fallen Senioren auf solche Maschen herein und zahlen zum Teil sehr hohe Summen. In einem aktuellen Fall in Essen verlor eine ältere Person laut Polizei rund 200.000 Euro durch einen Trickbetrug.

Das neu gegründete Polizeiteam aus Oberhausen, Essen und Mülheim soll nun vor allem aufklären und die Präventionsarbeit vorantreiben. Die Polizisten wollen zum Beispiel ganz gezielt auf Hausärzte zugehen. Die Ärzte sind oft wichtige Vertrauenspersonen für die Senioren und können in ihrer Sprechstunde ebenfalls über neue Betrugsmaschen aufklären.