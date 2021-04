Polizei Essen warnt: Illegaler Hanfverkauf an Tankstellen und Kiosken

CBD -Produkte liegen eigentlich im Trend. Ob es Öle, Kapseln oder Cremes sind - oft werden die cannabishaltigen Produkte als Entspannungs- oder Wellnessmittel angepriesen. Auch Cannabis in Reinform, als Blüte, ist oft dabei: CBD -Hanf. Doch genau der darf eigentlich nicht verkauft werden.

Verkauf grundsätzlich strafbar

Nun weist die Polizei Essen/Mülheim darauf hin, dass CBD -Hanf vermehrt an Kiosken und Tankstellen angeboten wird. Oft in kleinen Tüten mit Aufschriften wie "Bunte Blüte" sind diese illegalen Produkte in den Regalen zu finden, nicht selten in Verbindung mit Blättchen zum Selberdrehen.

Die Polizei macht deutlich, dass Verkauf und Erwerb und damit auch der Besitz von Cannabisprodukten (Marihuana, Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen) nach dem Betäubungsmittelgesetz grundsätzlich strafbar ist.

Mehrere Verfahren laufen inzwischen

Dabei sei auch nicht ausschlaggebend, dass der sogenannte THC -Gehalt (Tetrahydrocannabinol) in diesen Produkten oft gering sei. Denn genau damit hatten Großhändler die Kiosk- und Tankstellenbesitzer wohl in Sicherheit gewogen.

Produkte aus der Hanfpflanze sind nicht unproblematisch.