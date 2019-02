Weitere Teams geplant

In Zukunft soll die 50 Mann starke BFE aus Bochum landesweit eingesetzt werden. Aber auch in anderen Städten sind solche Polizeiteams geplant. So kann bei Großveranstaltungen, wie z.B. bei Fußballspielen, Demos oder Razzien, mehr Sicherheit gewährleistet werden.

Die Beamten wurden speziell dafür ausgebildet, bei turbulenten Situationen gewalttätige Störer zu ermitteln, Beweise zu sichern und dann gegebenenfalls Festnahmen durchzuführen.

Stand: 04.02.2019, 09:51