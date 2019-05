Sie will damit nach eigenen Angaben vom Montag (20.05.2019) die Belastungen für Anwohner, Gewerbetreibende, Krankenhäuser und Autofahrer möglichst gering halten. Die Polizei betont in ihrer Mitteilung, dass konsequent gegen Straf- und Gewalttäter vorgegangen werde. Das richte sich auch an Nazi-Gegner.

Gegen demos auch schon Freitag

Es wurden bereits mehrere Kundgebungen angemeldet, um gegen die Rechtsextremen zu protestieren. Bereits für Freitagabend (24.05.2019) haben Antifa -Gruppen eine Demonstration durch das Kreuzviertel angekündigt. Migranten-Vereine wollen gegenüber vom Hauptbahnhof Anti-Rassismus-Botschaften auf das Gebäude der Stadt- und Landesbibliothek projizieren, sobald es dunkel ist. Vorher gibt es eine Kundgebung an der Petrikirche.

Vierstündige Wegstrecke

Die mehr als vierstündige Wegstrecke der Neonazis wird so beschrieben: Am Bruchheck/Grotestraße, Am Bruchheck, Reiner-Daelen Str., Wellinghofer Straße, weiter Gildenstraße, Beukenbergstraße, weiter Schildstraße/Zwischenkundgebung in Höhe des Hörder Neumarktes, Abschluss: Schildplatz.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass es an den Bahnhöfen in Dortmund und in anderen Ruhrgebietsstädten zu kurzfristigen Sperrungen und Wartezeiten während der An- und Abreise von Demonstrations-Teilnehmern kommen kann.