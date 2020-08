Polizei warnt vor falscher "Hausverwaltung" in Witten

Die Polizei Bochum spricht von einer besonders dreisten Masche. Zum sogenannten Enkeltrick oder dem Trick mit falschen Handwerkern käme jetzt auch die "Hausverwaltungsmasche".

Betrüger nutzen Gutgläubigkeit aus

Seit Anfang August werden immer wieder Schreiben in die Briefkästen vieler Mieter in Witten geworfen. Darin werden die Mieter von einer angeblichen "Hausverwaltung" darüber informiert, dass sich die Kontoverbindung für die Zahlung der Mieter geändert hätte. Als "neue" IBAN ist dann eine Kontonummer in Litauen oder in Deutschland angegeben. Auffällig ist, dass die Briefe der "Hausverwaltung" voller Fehler sind.

Die Polizei warnt eindringlich davor, auf diese Schreiben zu reagieren oder Geld auf das "neue Konto" zu überweisen. Sie hofft auch darauf, dass Mieter ihre Nachbarn, Freunde und Verwandte über diese Betrugsmasche informieren.