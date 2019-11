Dortmunder Pogromgedenken unter Polizeischutz

Die Demokraten im Quartier haben auch in diesem Jahr viele Vereine und Schulen in den Stadtteil geholt, die an Ständen auf dem Wilhelm-Platz über die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten informieren.

Gemeinsam gegen Antisemitismus

Das Programm rund um die Gedenkveranstaltung findet ab 14 Uhr statt. Die Gedenkstunde am jüdischen Mahnmal in Dorstfeld beginnt um 15 Uhr. Neben dem Rabbiner werden Dortmunder Politiker sprechen. Sie alle werden mahnende Worte finden. Gerade vor dem Hintergrund der antisemitischen Hetzkampagnen Dortmunder Rechtsextremisten und des Anschlags auf die Synagoge in Halle, wollen sie dort gemeinsam gegen Antisemitismus einstehen.