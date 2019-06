In Lünen starten am Mittwoch (12.06.2019) die Teilnehmer der "Plastik-Tour-de-Ruhr" mit dem Fahrrad. Drei Tage lang wollen Forscher und Interessierte durch das Ruhrgebiet radeln und sich ein Bild davon machen, welche Plastiksorten am Wegesrand und in Büschen herumliegen. Denn nicht nur in den Weltmeeren schwimmen große Mengen an Plastik, auch im Ruhrgebiet liegt viel Plastikmüll herum.

Müllvermeidung und Wiederverwertung

Bei der Radtour soll es auch darum gehen, wie man Müll vermeiden oder wiederverwerten kann. Deshalb steuert die Radtour unterwegs auch eine Recyclinganlage, ein Klärwerk und einen Unverpacktladen an.

Mit einer Expertin der Verbraucherzentrale sprechen die Teilnehmer über nachhaltigen Konsum. Studenten der Ruhr-Universität Bochum stellen ein "Zero-Waste-Startup" vor.