Der neue Betreiber des Trainingsbergwerks in Recklinghausen hat am Dienstag (01.10.2019) seine Pläne für den Ausbau vorgestellt. In den kommenden zwei Jahren soll auf der Anlage das größte Erlebnisbergwerk Deutschlands entstehen.

Bisher wurde der Stollen von der RAG nicht zum klassischen Bergbau, sondern zu Trainingszwecken und für die Grubenwehr genutzt. Das soll bis mindestens 2021 auch weiter passieren. Mittlerweile hat aber der Regionalverband Ruhr ( RVR ) das Areal gekauft, ein neuer Betreiberverein soll das Erlebnisbergwerk gestalten.