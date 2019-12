Pizza und Gänsekeulen für Bedürftige in NRW

Pizzabäcker Nejat Morkan spendiert am Sonntag (22.12.2019) wieder Mahlzeiten an Bedürftige. Der Inhaber einer Duisburger Pizzeria will damit Menschen helfen, die sich kein warmes Essen leisten können. Schon seit 2017 verschenkt der Gastwirt zur Weihnachtszeit Pizzen, Nudeln und Salate an wohnungslose Menschen. Und damit ist er in der Weihnachtszeit kein Einzelfall in NRW.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Überwältigt von Spenden