Sensoren in Essen sollen überquellende Papiercontainer vermeiden

Füllstandsensoren sollen die Lösung sein. Sie befinden sich jetzt in 75 Altpapiercontainern in ganz Essen. Die intelligenten Sensoren messen, wie voll die Behälter sind und übermitteln das an den Betriebshof. In der Testphase wird überprüft, ob sie verlässliche Daten liefern können. Wenn das klappt, könnten die Entsorgungsbetriebe Essen gezielter immer dort leeren, wo es nötig ist.

Mehr Sauberkeit für Essen

" Die Tourenplanung kann so deutlich effizienter und schneller gestaltet werden ", sagt Silvia Trost, die Leiterin der Abfallabfuhr. Wenn Container an einer Stelle immer besonders schnell voll sind, könnten sie an diesem Standort auch aufgestockt werden. Die Entsorgungsbetriebe hoffen, so für mehr Sauberkeit in der Stadt zu sorgen.

Bilanz im nächsten Jahr

Die Testphase dauert sechs Monate. Danach wird dann geprüft, ob das Projekt erfolgreich war und ob es ausgeweitet werden kann. Insgesamt leeren die Entsorgungsbetriebe über 1300 Container im gesamten Stadtgebiet.