Ein Schulabschluss für Straßenkinder: Das ist das Ziel des bundesweiten Pilotprojektes " Prejob " in Dortmund. Es richtet sich speziell an jugendliche Obdachlose. 24 konnten so seit der Gründung vor zwei Jahren an einem geregelten Unterricht teilnehmen. Zwei von ihnen haben inzwischen einen oder gleich mehrere in der Tasche.

Die Streetworker setzen da an, wo andere Hilfsangebote enden. Wenn etwa eine Wohnung gefunden ist und die Jugendlichen bereit sind, vom Leben auf der Straße wegzukommen.

Wöchentliches Lernpaket per Fern-Unterricht

Ein halbes Jahr Wartezeit bis zum nächsten regulären Schuljahr – so lange würden wohl die wenigsten bei der Stange bleiben. Bei " Prejob " dagegen kann es sofort mit Fern-Unterricht losgehen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen je nach Wissenstand ein wöchentliches Lernpaket, das sie versuchen zu schaffen.

Mehrere Lehramtsstudenten geben ihnen in den Räumen in Dortmund Nachhilfe, wenn die Aufgaben korrigiert zurückkommen.

Lehrer und Betreuer nehmen Rücksicht

Auf die besondere Situation der Jugendlichen wird Rücksicht genommen

Bei „ Prejob “ nehmen Lehrer und Betreuer auch Rücksicht, wenn ein Schüler zwischendurch pausieren muss, etwa bei einem Rückfall in die Drogensucht. Manchmal reicht aber auch ein Brief vom Amt, der überfordert und ihn so aus der Bahn wirft, dass er nicht zum Lernen an seinem Arbeitsplatz bei " Prejob " erscheint.

1.700 Jugendliche bundesweit von der Straße geholt

" Prejob " ist ein Projekt der Stiftung "Offroadkids", die nach eigenen Angaben bundesweit mehr als 1.700 wohnungslose Jugendliche von der Straße geholt hat. Über sie läuft oft auch der Erstkontakt der Streetworker mit den Straßenkindern.

Berufswunsch: Sozialarbeiterin

Eine junge Frau hat durch das Projekt nach dem erfolgreichen Hauptschulabschluss noch den für die Realschule gemacht. Jetzt will sie ran an das Fachabitur an einer regulären Schule. Und ein Berufsziel hat sie auch schon: Sozialarbeiterin.