Der Anker des Schiffes, das die Pest im 18. Jahrhundert nach Westeuropa gebracht hat, ist am Montag (05.08.2019) in Herne angekommen. Er soll der Mittelpunkt der Pest-Ausstellung sein, die am 20. September 2019 im LWL -Museum für Archäologie eröffnet.

Anker im Foyer des Museums

Der sperrige Anker ist 3.60 Meter lang und eine Tonne schwer. Er musste mit Hilfe eines Krans im Museum aufgestellt werden. Vier Stunden dauerte es, bis er auf seinem Platz direkt im Foyer stand. Er soll der Blickfang der Sonderausstellung über den Schwarzen Tod werden, die am 20.09.2019 beginnt.

Geschichtsträchtiges Exponat

1720 brachte das Handelsschiff "Grand Saint Antoine" die Pest nach Marseille. Es hatte Stoffe geladen, die Flöhe mit Pesterregern in sich trugen. Der Anker wurde 1978 in der Bucht von Marseille entdeckt. Er wurde geborgen und in Meerwasser aufbewahrt, bis er 2012 restauriert wurde.