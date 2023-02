Keine erhöhten PCB-Werte mehr in Essen-Kray

Etwas ist anders im Kleingartenverein Bonifacius-Joachim e.V. in Essen-Kray. Die Parzellen sind zwar genauso grün wie in anderen Kleingartenanlagen, wer allerdings Obst- und Gemüsebeete sucht, der findet keine. Statt Kohl, Möhren oder Kartoffeln wächst dort Gras. Das hat einen ganz besonderen Grund: Direkt nebenan befindet sich das alte Betriebsgelände der Firma Richter. Die hatte bis 2017 unter anderem Altmetall geschreddert und dabei giftiges PCB freigesetzt.

Seit Mitte der 1990er Jahre sollten Kleingärtner und Anwohner deshalb selbst angebaute Lebensmittel nur selten oder gar nicht essen. Diese Warnung wurde jetzt - nach neuesten Proben - aufgehoben.

Schrott durfte weiter geschreddert werden

Trotzdem hatte die Stadt keine Anstrengungen unternommen, den Betrieb der "Gift-Schredder" zu verbieten, sagt Manfred Thiel vom Vorstand des Kleingartenvereins Bonifacius-Joachim e.V.. Anders als der Kreis Recklinghausen, wo es ebenfalls solche Schredder gegeben habe. Diese wurden dicht gemacht. Und das, obwohl es damals keine Grenzwerte für PCB gab, so Thiel.

Bürgerinitiative kämpfte gegen "Gift-Schredder"

Im Kampf gegen die Belastung hatten sich die Betroffenen in der Bürgerinitiative gegen "Gift-Schredder" zusammengeschlossen, erzählt Eduard Abbrent, als er vor dem ehemaligen Gelände der Firma Richter steht. Die Initiative ist mittlerweile Geschichte, seit die Firma 2017 die Schredder aus wirtschaftlichen Gründen abbaute. Die Sorgen der Menschen jedoch sind noch nicht Geschichte.

"Es ist schon eine frohe Botschaft, die die Stadt mitgeteilt hat. Es bleibt aber die Sorge, was mit dem PCB ist, das wir all die Jahre aufgenommen haben." Eduard Abbrent, ehemalige Bürgerinititiative gegen "Giftschredder"

" Der Boden auf den beiden ehemaligen Betriebsgeländen ist mit Sicherheit noch belastet ", vermutet Eduard Abbrent. Der Boden müsse deswegen komplett ausgetauscht werden. Der alte Boden sei nur mit neuem abgedeckt worden. Das reiche nicht aus.

Grünes Idyll könnte zu fruchtbaren Gärten werden

In der Kleingartenanlage Bonifacius-Joachim geht das Leben erst einmal so weiter - trotz der guten Meldung aus dem Rathaus. Eigentlich müsste ein Drittel der Anlage Nutzfläche sein, so schreiben es die Bestimmungen für Kleingärten vor. In Kray ist das aus nachvollziehbaren Gründen nicht so - noch nicht, wenn es nach Manfred Thiel geht: "I ch wünsche mir vor allem für die Kinder, dass wir hier wieder mehr Obst und Gemüse anbauen. Viele Stadtkinder wissen ja gar nicht mehr, wo das her kommt. "

