PCB-Belastung in Dortmund: Stadt warnt vor Gemüseverzehr

In Dortmund-Körne ist eine erhöhte PCB -Belastung gemessen worden. Gefunden wurde PCB 47, das in dem silikonverarbeitenden Betrieb M+S Silicon im Stadtteil Körne entsteht. Die Stadt hat den Anliegern am Freitag (05.06.2020) vorsorglich empfohlen, kein Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten zu essen. Besonders großblättriges Gemüse wie Spinat und Mangold sollten erstmal nicht verzehrt werden.

Der Stoff steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Angesichts der geringen Mengen gebe es aber keine akute Gesundheitsgefährdung, sagt die Stadt Dortmund.

Firma M+S Silicon will Produktionsprozesse umstellen

Die Firma hat angekündigt, ihre Produktion schrittweise umzustellen, um die Belastung zu stoppen. Bis Ende des Jahres will sie den PCB-Ausstoß auf Null runterfahren.

Ähnliche Fälle in Ennepetal und Witten

Das Ganze erinnert an einen ähnlichen Fall in Ennepetal im vergangenen Jahr. Dort war zum ersten Mal überhaupt festgestellt worden, dass bei der Silikonverarbeitung PCB s entstehen können.