Essener Burgplatz wird zur Kulisse für Passionsgeschichte

"Ich kann mir das noch gar nicht richtig vorstellen!" Dieter Fischer blickt auf die riesige Bühne, die den Burgplatz in der Essener Innenstadt fast völlig einnimmt. Auf der zum Teil bis zu 14 Meter hohen Konstruktion treffen Techniker am Dienstagnachmittag letzte Vorbereitungen, Soundchecks werden gemacht und Musiker und Musikerinnen proben ihre Lieder. Denn Mittwochabend (13.04.2022) wird dort die große RTL -Produktion "Die Passion" live aufgeführt und übertragen. Die Leidensgeschichte Jesu modern interpretiert - mitten in Essen.

Popsongs erzählen Passionsgeschichte

Dieter Fischer findet findet all das spannend und steht nun mit seiner Kamera vor dem Essener Dom, um Aufnahmen von der eindrucksvollen Kulisse zu machen. Von dort aus hat er einen guten Blick auf die Szenerie. Anders als in der Fußgängerzone. Dort schirmen mit weißer Plane bespannte Bauzäune die Bühne vor neugierigen Blicken ab. Menschen bleiben trotzdem immer wieder stehen und versuchen zwischen den Zäunen hindurch zu gucken.

Die riesige Bühne mitten in der Essener Innenstadt

Am Mittwochabend werden unter anderem Alexander Klaws, Laith Al-Deen oder auch der Essener Schauspieler Henning Baum auf der Bühne stehen. Thomas Gottschalk ist der Moderator der Veranstaltung. Während auf der Bühne die Passionsgeschichte mit deutschen Popsongs nacherzählt wird, findet zeitgleich eine Prozession statt, die in Essen-Rüttenscheid startet. Rund 100 Menschen tragen von dort ein leuchtendes Kreuz bis zum Burgplatz in der Innenstadt.

Skepsis wegen Corona

Laut dem Privatsender RTL können sich fast 5.000 Zuschauer die Show vor Ort anschauen. Für Dieter Fischer kommt diese Option allerdings nicht infrage. Er schaut sich das Spektakel lieber Zuhause vor dem Fernseher an. In der Stadt wäre es ihm zu voll: "Noch sind wir nicht über den Corona-Berg hinweg" . Das sieht auch eine Essener Familie so, die sich am Dienstagnachmittag mit Fahrrädern auf den Weg zum Burgplatz gemacht hat. Die Mutter und ihre zwei Söhne wollen sich aber zumindest den Aufbau einmal live ansehen. "Krass" , sagt der Jüngste, während er sich die Bühne anschaut. Für ihn hat sich der Ausflug gelohnt.

Auch Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck will sich die Produktion live anschauen. Nach der Aufführung ist außerdem ein kirchlicher Segen für die Zuschauer vor der Bühne geplant. Eine katholische Theologin und ein evangelischer Pfarrer wollen einen ökumenischen Abendsegen spenden. Während des Events wird es auch einige Straßensperrungen geben. Wer am Mittwochabend mit dem Auto in Essen unterwegs ist, muss sich also auf Verkehrsprobleme einstellen.

