Bei der Fahrt eines Partyzuges von Köln nach Nordeney hat es am Freitag (01.11.2019) einen tragischen Zwischenfall gegeben. Im Bahnhof von Kamen ist nach Polizeiangaben ein Kind von einer Flasche getroffen worden, die offenbar aus dem durchfahrenden Zug geworfen wurde. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen.

Über das Alter des Kindes und ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt, war der Polizei zunächst nichts bekannt. Nach Medienberichten soll das Kind zwei Jahre alt sein. Vermutlich handele es sich bei dem Wurfobjekt um eine Whiskey-Flasche, sagte ein Polizeisprecher dem WDR .

Zug im Bahnhof Greven für Stunden gestoppt

Zu dem Unglück war es am Vormittag gegen 11 Uhr gekommen. Der Zug wurde später am Bahnhof in Greven von der Bundespolizei gestoppt. Derzeit würden Zeugen befragt, so der Polizeisprecher weiter. Festgenommen worden sei bislang niemand.

Zuerst hatte der "Hellweger Anzeiger" von dem Zwischenfall berichtet.

Stand: 01.11.2019, 18:14