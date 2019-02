Parkleuchten: Lichtkünstler erleuchten Essener Gruga-Park

Die Stadt ist laut eigener Auskunft zufrieden mit dem winterlichen Angebot. Denn so werden auch bei frostigen Temperaturen viele Menschen in den Park gelockt, die sich sonst nur im Sommer an der grünen Oase neben dem Essener Messegelände aufhalten. Bis zum 10. März 2019 werden die Lichtinstallationen täglich bei Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet.