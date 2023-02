Decathlon-Streit in Oberhausen: Urteil wird heute erwartet

Die Städte Bottrop, Duisburg, Essen und Gelsenkirchen wollen den Bau des Sportartikelhändlers Decathlon in Oberhausen verhindern. Sie fürchten, dass der Standort in der Nähe des Centros, gegenüber, auf dem alten Stahlwerksgelände, ihren Innenstädten schaden könnte, weil Kunden verloren gehen würden.

Die Stadt Bottrop hatte deshalb in Abstimmung mit den anderen drei Städten Gutachten in Auftrag gegeben und Klage eingereicht. Dabei sollte geprüft werden, ob das Bauvorhaben überhaupt berechtigt ist. Eine Entscheidung wird Montag am Oberverwaltungsgericht in Münster erwartet.

Pläne für Riesen-Filiale in Oberhausen

Ein Decathlon-Sprecher zeigte sich gegenüber dem WDR bereits 2019 enttäuscht von der Entwicklung, wenn auch nicht überrascht. Duisburg und Gelsenkirchen würden demnach bereits seit über zehn Jahren die Pläne des Sportartikelhändlers blockieren.

Hat Decathlon am Montag jedoch Erfolg, soll in Oberhausen ein besonders großes Geschäft entstehen - mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Damit würde sich die Filiale in über 1.500 Geschäfte weltweit einreihen. Allein in Deutschland gibt es Decathlon über 80 Mal. Das Unternehmen kommt ursprünglich aus Frankreich.

