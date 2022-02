"Out in Church"-Initiative wirkt: "Wir sind stolz, was wir da angestoßen haben!"

Viel positive Resonanz

Sein Umfeld sowie die direkten Arbeitskollegen wissen schon lange von seiner Homosexualität. Sich im Rahmen der Initiative Out in Church an die breite Öffentlichkeit zu wenden, war ein großer Schritt. "Es ist auch anstrengend, weil viel persönliche Lebensgeschichte drin steckt. Aber wie bei so vielen Dingen braucht eine Geschichte ein Gesicht, damit sie greifbar wird."

Vor allem auf den im Januar erschienenen ARD-Film "Wie Gott uns schuf" hat Rainer Teuber viel positive Resonanz bekommen. Besonders berührt ihn, wie viele Menschen sich die Mühe gemacht haben, seine E-Mail-Adresse herauszufinden: Um ihm zu danken und um Solidarität auszusprechen.

Sein persönlicher Wunsch ist, dass das persönliche Beziehungsleben eines Tages gar nicht mehr besprochen werden muss. "Man liest immer : Homosexualität muss neu bewertet werden. Meine Sexualität muss nicht bewertet werden. Die ist einfach da. Punkt."

