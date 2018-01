14:10 Uhr: Das Tief "Friederike" ist vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zum Orkan heraufgestuft worden. Das Unwetter habe Orkanstärke erreicht, sagte ein DWD-Sprecher in Offenbach.

13:53 Uhr: Laut Angaben der Deutschen Bahn kann der Zugverkehr in NRW heute voraussichtlich nicht wieder aufgenommen werden. Eine Prognose für Freitag (19.01.2018) sei wegen der umfangreichen Schäden durch das Orkantief "Friederike" noch nicht möglich.

13:51 Uhr: Die Rheinbahn hat ihren Betrieb wegen des Orkantiefs weitgehend eingestellt. Busse fahren nicht mehr, Straßenbahnen fahren in die Betriebshöfe und U-Bahnen verkehren nur im unterirdischen Bereich.

13:44 Uhr: Durch die Auswirkungen des Sturms wurden mehrere Menschen in Nordrhein-Westfalen verletzt. Unter anderem durch umstürzende Bäume. In Ratingen traf ein Baum eine Fußgängerin.

13:42 Uhr: Niederhein und Ruhrgebiet haben laut Angaben das Schlimmste überstanden. Das Sturmtief "Friederike" befindet sich jetzt vor allem im Münsterland, Sauerland, Ostwestfalen Lippe und in Richtung Niedersachsen und Hessen. Einzele Sturmböen sind immer noch möglich.

13:21 Uhr: Der Orkan hat einem Mann in Emmerich am Niederrhein das Leben gekostet. Nach Polizeiangaben wurde der 59-Jährige auf einem Campingplatz am Rhein in Emmerich-Elten von einem Baum erschlagen. Er sei sofort tot gewesen. Weitere Einzelheiten konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Der Einsatz laufe noch, sagte ein Polizeisprecher.

13:18 Uhr: In Geseke hatte eine Frau sehr viel Glück, als ein Baum in ihr Auto krachte. Sie kam unverletzt davon. In Rüthen wehte der Sturm einen LKW um, der Fahrer wurde schwer verletzt. Auch in Soest krachte ein Baum auf ein Auto mit zwei Menschen, die dabei leicht verletzt wurden.

13:15 Uhr: Bei einem Autohaus in Essen Frillendorf wurde durch den Sturm das Dach abgedeckt. Niemand wurde verletzt.