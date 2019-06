Johann Vexo hat beim Orgelfestival Ruhr ein Konzert am Sonntag (23.06.2019) in Essen gegeben. Er ist seit mehr als 15 Jahren Organist an der kürzlich abgebrannten Pariser Kathedrale Notre-Dame.

Die Orgel ist zwar wie durch ein Wunder vom Feuer Mitte April verschont geblieben, trotzdem ist an Orgelspielen in der Kathedrale noch lange nicht zu denken.