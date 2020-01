In Bottrop hat am Sonntag (05.01.2020) die 32. Auflage des Musikfestivals "Orgel Plus" begonnen. Bis zum nächsten Sonntag spielen internationale Musiker in mehreren Bottroper Kirchen.

Sie kombinieren die Orgel dabei in jedem Konzert mit jeweils anderen, meist ausgefallenen Instrumenten: zum Beispiel mit einem Dudelsack, einer Mandoline oder einem Cembalo. Für eine Kinderveranstaltung wird Orgelmusik mit einer Zaubershow verbunden, für Senioren gibt es Konzerte samt Kaffeetrinken. Außerdem findet eine Exkursion ins niederländische Dordrecht statt.