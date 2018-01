Orgel aus Werne reist nach Spanien

Die Orgel in der Kirche Maria Frieden ist veraltet. Zwar ist sie noch in Ordnung, aber der Verschleiß wichtiger Kleinteile ist unaufhaltsam. Eine Restaurierung würde etwa 150.000 Euro kosten. Deshalb wurde sie jetzt abgebaut und soll ab morgen in einer spanischen Kirche wieder aufgebaut werden. Heute kam ein 40-Tonnen- LKW , um die Orgel abzuholen.

Bloß nichts kaputt machen

Die Kirche in Werne mit der Orgel...

Abbau und Transport übernimmt ein Spezialunternehmen aus Wuppertal, das auch den Verkauf der gebrauchten Orgel organisiert hat. Orgelbauer Thomas Vidmar sagt: „ Es ist jedes Mal wieder spannend. Keine Orgel ist wie die andere. “ Man müsse besonders vorsichtig arbeiten, denn wenn nur eine der rund 1.700 Pfeifen kaputt geht, klinge die ganze Orgel nicht mehr.

Für die Orgel gibt es schon Ersatz

...und nach dem Abbau.

In Maria Frieden soll bis Christi Himmelfahrt wieder eine Orgel erklingen – und zwar die aus der Nachbarkirche St. Konrad. Diese Kirche soll umgebaut werden, die Orgel wäre dann zu groß. Da sie noch gut in Schuss ist, kommt sie nach Maria Frieden.

Ab nach Spanien

Fünf Tage hat der Abbau der alten Orgel in Maria Frieden gedauert. Alle Pfeifen und Einzelteile sind sicher verstaut und gehen jetzt auf die große Reise. Die Einzelteile sind beschriftet, so dass das Instrument hoffentlich in einigen Tagen wieder erklingen kann.

Spanier haben andere Anforderungen an eine Kirchenorgel

Die spanische Kirche, die die Werner Orgel bekommt

Die spanische Kirchengemeinde Parroquia de Santa Maria bei Barcelona hat die gebrauchte Orgel für rund 9.500 Euro gekauft. Das ist für die Gemeinde wesentlich günstiger, als eine neue Orgel zu kaufen. Und so wird die alte Orgel aus Werne bald spanische Kirchengesänge begleiten.

Stand: 12.01.2018, 14:04