22 Menschen vergiftet - Hagener Ordnungsamt geräumt

In Hagen sind am Donnerstagvormittag (06.02.2020) 22 Mitarbeiter des Ordnungsamts mit Vergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Vier Stadtangestellte wurden schwer verletzt. Alle haben giftiges Formaldehyd eingeatmet. Das Amt bleibt heute geschlossen. Ab Freitag (07.02.2020) soll aber wieder regulär gearbeitet werden.

22 Mitarbeiter im Krankenhaus

"Die Mitarbeiter wollten einen Raum im Ordnungsamt ausräumen, weil er renoviert werden sollte" , berichtet Hagens Stadtsprecher Michael Kaub. Dabei soll eine alte Flasche umgefallen und zerbrochen sein. Wie sich später herausstellte, befand sich in der Flasche giftiges Formaldehyd. Die vier Mitarbeiter, die zuerst mit der Chemikalie in Berührung kamen, zogen sich schwere Verletzungen zu. "Insgesamt mussten 22 Mitarbeiter mit Vergiftungen in Krankenhäuser in Hagen und Iserlohn gebracht worden, 18 haben aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen" , so Kaub.

Großeinsatz für Feuerwehr

Die Feuerwehr hatte das Gebäude am Donnerstagmorgen (06.02.2020) mit schweren Schutzanzügen und Atemmasken bekleidet komplett geräumt. Über 70 Angestellte, die in dem Nebengebäude der Stadtverwaltung arbeiten, mussten das Haus verlassen. Sie wurde in der gegenüberliegenden Johanniskirche versorgt. Die Feuerwehr untersuchte währenddessen den Stoff und entsorgte die Flasche später. Die Straßen rund um das Gebäude wurden gesperrt.

Keine Gefahr für Passanten

Diese Straßensperre sorgte für Panik bei vielen Hagenern, die besorgt bei Polizei und Feuerwehr anriefen. In sozialen Medien sei die Rede davon gewesen, dass die Straßen wegen des Coronavirus gesperrt worden seien, erzählten die Anrufer. Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, betonte die Feuerwehr, einen Fall von Coronavirus gebe es in Hagen nicht.

Ordnungsamt bleibt geschlossen

In dem Nebengebäude der Stadtverwaltung sind mehrere Ämter unterbracht. Unter anderem auch die Ausländerbehörde, die am Donnerstagnachmittag (06.02.20202) Sprechzeiten gehabt hätte. Da das Haus komplett gelüftet werden muss, bleiben die Ämter für den Publikumsverkehr geschlossen.

Stand: 06.02.2020, 14:25