Wachsender Antisemitismus

In der Jahresstatistik der beiden Beratungsstellen wird als Hauptgrund für die rechte Gewalt Rassismus genannt. Aber auch Antisemitismus spielt mittlerweile eine Rolle. In 2017 hat es bei den Beratungsstellen noch keinen Fall gegeben, im vergangenen Jahr waren es 15. Unter anderem in Bonn und Dortmund sind dabei jüdische Mitbürger angegriffen und beleidigt worden.

Rechte Gewalt fast überall in NRW

Viele Gewalttaten passieren laut den Opferberatungsstellen im Umfeld von rechten Demonstrationen. Auch deswegen nimmt Dortmund wohl den traurigen Spitzenplatz ein.

Hier finden seit Jahren die meisten Aufmärsche der extremen Rechten in NRW statt. Insgesamt gebe es im Land " nur wenige Kreise und kreisfreie Städte, die nicht mit politisch rechts motivierter Gewalt konfrontiert waren. " Neben Dortmund schlugen oder bedrohten Rechtsextremisten Andersdenkende und politische Gegner auch in Düsseldorf (25 Gewalttaten) und Köln (17 Gewalttaten) besonders oft.

Polizei arbeitet mit anderen Opferzahlen

Die Zahlen der Opferberatungen weichen von denen der Polizei ab. In Dortmund etwa hat die Polizei für 2018 23 "rechts motivierte" Körperverletzungen registriert, neun weniger als die Beratungsstellen. Das hat einen einfachen Grund, sagt Sabrina Carrasco Heiermann von der Dortmunder Einrichtung BackUp-NRW.