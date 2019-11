Wie steuert das Projekt "Open Sunday" dagegen?

In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen das Projekt "Open Sunday". Dabei werden Turnhallen an Grundschulen sonntags für Kinder in besonders von Armut betroffenen Stadtteilen geöffnet. Das Konzept geht auf: Bis zu 80 Schulkinder der ersten bis sechsten Klasse nutzen das kostenlose Angebot gemeinsam an den jeweiligen Standorten.